Об этом он проинформировал на своей странице в Facebook. Кроме того, об этом сообщили в пресс-службе МОЗ.
Степанов продолжит работать дистанционно, в том числе проводить ежедневные брифинги.
“Друзья, несмотря на осторожность и соблюдение всех правил безопасности сегодня, к сожалению, получил положительный тест на COVID-19. Сейчас нахожусь на самоизоляции, дома. Работать буду дистанционно, ежедневные брифинги проводить отсюда же”, – подчеркнул Степанов.
Он призвал украинцев соблюдать карантинные правила ради собственной безопасности и безопасности близких.
“Призываю вас, уважаемые украинцы, соблюдать все карантинные правиле и не посещать места с массовым скоплением людей. Берегите себя и своих близких”, – отметил Степанов.
- Ранее первый вице-спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заразился коронавирусом COVID-19: он получил результат теста. Кроме того, коронавирусом заразился спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.
- 9 ноября президент Владимир Зеленский получил положительный результат теста на коронавирус COVID-19.
- Тогда же глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что заболел коронавирусом.