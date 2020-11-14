Министр охраны здоровья Украины Максим Степанов получил положительный тест на коронавирус COVID-19 и находится на самоизоляции дома.

Об этом он проинформировал на своей странице в Facebook. Кроме того, об этом сообщили в пресс-службе МОЗ.

Степанов продолжит работать дистанционно, в том числе проводить ежедневные брифинги.

“Друзья, несмотря на осторожность и соблюдение всех правил безопасности сегодня, к сожалению, получил положительный тест на COVID-19. Сейчас нахожусь на самоизоляции, дома. Работать буду дистанционно, ежедневные брифинги проводить отсюда же”, – подчеркнул Степанов.

Он призвал украинцев соблюдать карантинные правила ради собственной безопасности и безопасности близких.

“Призываю вас, уважаемые украинцы, соблюдать все карантинные правиле и не посещать места с массовым скоплением людей. Берегите себя и своих близких”, – отметил Степанов.