Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев публично извинился перед теми, кто подвергся нападению со стороны правоохранителей во время протестов, так как "не успел отскочить".

Об этом шла речь в эфире государственного телеканала ОНТ.

В эфире шоу “Марков — Ничего личного” ведущий спросил министра, признает ли он, что иногда во время протестов правоохранители применяли силу “не по адресу”. Караев подтвердил, что такие случаи бывают, и извинился перед пострадавшими.

“К сожалению. При любой массовой схватке, при пресечении групповых или массовых нарушений общественного порядка получается так, что воздействуют на тех, кто специально на это шел, и тех, кто оказался рядом, не ушел вовремя, не сумел вовремя отскочить. За этих людей, тех, кому досталось, за это, как сейчас говорят, насилие я как командир, как начальник должен взять эту ответственность на себя. И извиниться чисто по-человечески перед этими людьми”, — сказал он.

Но дальше министр обвинил в том, что бывают ситуации, когда правоохранители применяют силу к тем, кто даже не участвовал в протестах, самих митингующих.