Об этом шла речь в эфире государственного телеканала ОНТ.
В эфире шоу “Марков — Ничего личного” ведущий спросил министра, признает ли он, что иногда во время протестов правоохранители применяли силу “не по адресу”. Караев подтвердил, что такие случаи бывают, и извинился перед пострадавшими.
“К сожалению. При любой массовой схватке, при пресечении групповых или массовых нарушений общественного порядка получается так, что воздействуют на тех, кто специально на это шел, и тех, кто оказался рядом, не ушел вовремя, не сумел вовремя отскочить.
За этих людей, тех, кому досталось, за это, как сейчас говорят, насилие я как командир, как начальник должен взять эту ответственность на себя. И извиниться чисто по-человечески перед этими людьми”, — сказал он.
Но дальше министр обвинил в том, что бывают ситуации, когда правоохранители применяют силу к тем, кто даже не участвовал в протестах, самих митингующих.
“Случайные люди, назовем так — “зеваки”, любознательные… Не то что… Есть и случайные прохожие, которые вот шли из магазина в магазин. […] Кстати посмотрите, какая тактика (у протестующих — ред.) — выстроиться у магазина. Здесь все понятно: если силы правопорядка начнут разгонять, попадут под раздачу те, кто просто пришел в магазин за покупками”, — добавил он.
Напомним, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Днем 9 августа и в ночь на 10 августа, после выборов президента, в Беларуси начались массовые протесты.
10 августа демонстранты в Беларуси провели новую акцию протеста. Министерство внутренних дел подтвердило смерть одного участника протеста. 12 августа стало известно о смерти задержанного в воскресенье 25-летнего гомельчанина. Правоохранители заявляют, что он был задержан за участие в массовых беспорядках, а родные уверяют, что его не было среди митингующих.
- Во время уличных акций протеста вечером 11 и ночью 12 августа задержали более тысячи человек. Всего за 3 дня протестов были задержаны более 6 тысяч человек. В МВД Белоруси признали, что вели стрельбу на поражение по демонстрантам.
- Во время массовых протестов избили украинского фотокорреспондента жестоко задержали еще двух граждан Украины, волонтеров благотворительной организации “Восток SOS”.