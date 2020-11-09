Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме подал в отставку из-за скандала, спровоцированного его высказываниями относительно победителя президентских выборов в США Джо Байдена.

Об этом сообщает портал ERR.

Глава эстонского МВД утверждал, что во время выборов в США имели место фальсификации и о победе Байдена говорить пока не стоит.

“Появилось несколько информационных сообщений, в которых были доведены фальсификации выборов”, – заявил он в эфире одного из радиошоу.

Кроме того, Хельме обозвал Байдена и его сына Хантера “коррумпированными типами”.

После этого в местных СМИ разгорелся скандал, на фоне которого главе МВД пришлось написать заявление об отставке.

“Глядя на клевету и ложь, создаваемую эстонскими СМИ, я решил уйти в отставку. Я устал. Я не сделал ничего, что могло бы поставить под угрозу безопасность Эстонии. Я не сказал ничего, что еще не было рассказано американскими СМИ, американскими свободными СМИ”, – заявил Хельме.

Он добавил, что уходит из правительства в интересах сохранения правительственной коалиции.

“Вы не заткнете мне рот, никто не заткнет мне рот. Ни премьер-министр, ни президент, ни пресса”, – сказал Хельме.