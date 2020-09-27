Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что санкции против Беларуси "вредны абсолютно для всех".

Об этом пишет издание Tut.by.

По его словам, на президентских выборах “народ сделал свой выбор в пользу стабильного и процветающего государства”.

“Выбор в пользу мира и добрососедства. Выбор в пользу устойчивого развития. Однако вместо того, чтобы уважать этот выбор, мы видим устремления раскачать ситуацию в стране”, – сказал Макей.

Глава МИД назвал циничными заявления ряда западных соседей “о якобы заботе о суверенитете Беларуси и ее благосостоянии”, что на самом деле “является попытками ввергнуть страну в хаос и анархию”.

Министр считает, что санкции или иные ограничительные меры против Беларуси будут иметь обратный эффект. Он сказал, что будущее Беларуси будет решаться ее народом, но не на баррикадах, а путем цивилизованного диалога, в том числе в рамках процесса конституционной реформы, которая уже начата в стране.