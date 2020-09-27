Об этом пишет издание Tut.by.
По его словам, на президентских выборах “народ сделал свой выбор в пользу стабильного и процветающего государства”.
“Выбор в пользу мира и добрососедства. Выбор в пользу устойчивого развития. Однако вместо того, чтобы уважать этот выбор, мы видим устремления раскачать ситуацию в стране”, – сказал Макей.
Глава МИД назвал циничными заявления ряда западных соседей “о якобы заботе о суверенитете Беларуси и ее благосостоянии”, что на самом деле “является попытками ввергнуть страну в хаос и анархию”.
Министр считает, что санкции или иные ограничительные меры против Беларуси будут иметь обратный эффект. Он сказал, что будущее Беларуси будет решаться ее народом, но не на баррикадах, а путем цивилизованного диалога, в том числе в рамках процесса конституционной реформы, которая уже начата в стране.
- 19 августа Совет Европы заявил, что в ближайшее время будут введены санкции против значительного числа белорусских должностных лиц за насилие, репрессии и фальсификации выборов.
- 17 сентября депутаты Европейского парламента приняли резолюцию по ситуации в Беларуси, в которой осудили действующие власти страны и призвали ввести санкции против президента Александра Лукашенко.
- Соединенные Штаты, Великобритания и Канада планируют ввести санкции против представителей белорусской власти и силовых структур, а также против тех, кто причастен к фальсификации президентских выборов в стране.
- Страны Балтии расширили санкционный список граждан Беларуси, которые причастны к фальсификации выборов и насилию против мирных протестующих в этой стране.