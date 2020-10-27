Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что международное сообщество видит, как в Украине уходят из власти люди, которым доверяли в мире.

Об этом он заявил в интервью “Европейской правде”.

“Смотрите, это не наше дело – назначать или менять ваших чиновников. Это право Правительства или Президента, и у них несомненно были причины для таких решений. Но я говорю о впечатлении, которое есть не только у меня, но и в целом у международного сообщества. Потому что те, кто пристально следит за Украиной, видят, как исчезают должностные лица, которым они доверяли. Пусть каждое увольнение действительно имеет свои причины – но есть ощущение, что это общий подход”, – сказал Линкявичус.

Глава МИД Литвы отметил, что в Украине до сих пор большое влияние олигархов.

“По моей оценке, борьба с коррупцией до сих пор не очень эффективна. У вас до сих пор большое влияние олигархов. Да, есть некоторые изменения – но не того уровня, которого ждали. Мы также видим, что некоторые реформаторы, к которым было доверие, исчезают из власти, а им на смену приходят совсем другие люди”, – подчеркнул он.