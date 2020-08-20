Глава МИД Польши Яцек Чапутович подал в отставку

Об этом сообщает польское информагентство PAP, ссылаясь на пресс-службу МИД Польши.
“Министр ранее заявлял, что после президентских выборов хорошее время для смены главы польской дипломатии, и выразил уверенность, что его преемник продолжит нынешнюю линию и будет способствовать дальнейшему укреплению позиций Польши на международной арене”, – отметили в МИД.
Напомним, 6 августа в доме Сейма на сессии Национального собрания состоялась инаугурация Анджея Дуды. Он стал президентом Польши во второй раз.
- Накануне Верховный суд Польши подтвердил законность июльских выборов президента, в которых с отрывом в 2,5% победил действующий президент Анджей Дуда.
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