Глава МИД Польши Яцек Чапутович подал в отставку

Об этом сообщает польское информагентство PAP, ссылаясь на пресс-службу МИД Польши.

“Министр ранее заявлял, что после президентских выборов хорошее время для смены главы польской дипломатии, и выразил уверенность, что его преемник продолжит нынешнюю линию и будет способствовать дальнейшему укреплению позиций Польши на международной арене”, – отметили в МИД.

Напомним, 6 августа в доме Сейма на сессии Национального собрания состоялась инаугурация Анджея Дуды. Он стал президентом Польши во второй раз.