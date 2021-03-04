Глава МИД Словакии извинился перед Украиной за неудачную шутку своего премьера

Министр иностранных дел (МИД) Словакии Иван Корчок извинился перед Украиной за неуместную шутку премьер-министра своей страны Игоря Матовича относительно Закарпатской Украины.

Об этом Иван Корчок написал на своей странице у Facebook.

“Сегодня я общался со своим украинским партнером, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Я извинился перед ним за неуместные заявления премьер-министра Словацкой Республики Игоря Матович в адрес Украины. Мне тем более жаль, что буквально несколько дней назад мы в Киеве очень хорошо поговорили о том, как дальше развивать наши отношения”, – написал Корчок.

Напомним, что Матович оскандалился неуместной шуткой о том, что якобы предложил россиянам в обмен на вакцину “Спутник V” часть Украины.

Инцидент произошел в эфире Radio Expres.

В частности, ведущий отметил, что глава правительства вел переговоры с российской стороной в течение нескольких недель. После этого он спросил, что Матович предложил россиянам в обмен на вакцину “Спутник V”.

“Закарпатскую Украину”, – сказал премьер Словакии.

Министерство иностранных дел Украины ответило премьеру Словакии Игорю Матовичу. В МИД убеждены, что шутки, которые напрямую затрагивают территориальную целостность Украины, независимо от контекста, категорически являются неприемлемыми. Особенно — в условиях российской агрессии. От премьера Словакии требуют извинений.

Напомним, что более половины украинцев считают, что Украина должна не допустить ввоза российской вакцины от коронавируса COVID-19.