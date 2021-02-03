#Буквы собрали реакцию украинских журналистов на эти события.
Указом №43/2021 Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)” от 2 февраля 2021 года.
Решением предусматривается наложение санкций на народного депутата Украины из фракции “Оппозиционная платформа — За життя” Тараса Козака. Он является номинальным собственником медиаактивов, которые связывают с председателем политсовета партии “ОПЗЖ” и кумом Путина Виктором Медведчуком. Речь идет о телеканалах NewsOne, ZIK и “112 Украина”.
В тот же вечер некоторые операторы кабельного телевидения перестали транслировать эти телеканалы.
Томиленко выступил в защиту телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK, отключенных из-за санкций со стороны СНБО, и заявил, что намерен обратиться в международные організації. Он считает, что это — наступление на свободу слова.
Заявление Томиленко вызвало шквал критики даже от его коллег — медийщиков, журналистов и владельцев СМИ.
Звучали призывы к другим членам НСЖУ отреагировать на ситуацию:
“Не надо передергивать. Это не свобода слова, а безнаказанность враждебной пропаганды во время ВОЙНЫ. И это недопустимо”.
Его поддержали и другие пользователи:
Журналистка издания “ОРД” Татьяна Заровная напомнила о том, как Томиленко посещал вечеринку, организованную изданием “Klymenkо Time” бывшего руководителя Министерства доходов и сборов, который бежал в Россию.
Отметила Татьяна и что Томиленко сохранил звание заслуженных журналистов Украины за рупорами “непризнанных республик”, как советник главы “ЛНР” Родион Мирошник.
Нашлись и те, кто поддержал Томиленко, так что разгорелась дискуссия.
В том числе, в него поддержку выступили скандальный политтехнолог Дмитрий Раимов и журналист “Громадського” Богдан Кутепов.
- Общественные организации и представители экспертного сообщества заявили, что санкции телеканалов не представляют угрозы свободе слова, поскольку эти каналы являются инструментами иностранного влияния и создают системную угрозу информационной безопасности Украины.
- Президент Владимир Зеленский, комментируя блокирование телеканалов, заявил, что Украина поддерживает свободу слова, а не пропаганду.
- Пятый президент и лидер “Европейской Солидарности” Петр Порошенко поздравил Службу безопасности Украины с успешной спецоперацией по раскрытию преступных схем Козака.
- Посольство Соединенных Штатов Америки в Киеве заявило о поддержке введенных санкций.
- Партия “Оппозиционная платформа — За життя” (ОПЗЖ) инициирует импичмент президенту Украины Владимиру Зеленскому за санкции против телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK.