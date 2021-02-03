#Буквы собрали реакцию украинских журналистов на эти события.

Указом №43/2021 Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)” от 2 февраля 2021 года.

Решением предусматривается наложение санкций на народного депутата Украины из фракции “Оппозиционная платформа — За життя” Тараса Козака. Он является номинальным собственником медиаактивов, которые связывают с председателем политсовета партии “ОПЗЖ” и кумом Путина Виктором Медведчуком. Речь идет о телеканалах NewsOne, ZIK и “112 Украина”.

В тот же вечер некоторые операторы кабельного телевидения перестали транслировать эти телеканалы.

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Томиленко выступил в защиту телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK, отключенных из-за санкций со стороны СНБО, и заявил, что намерен обратиться в международные організації. Он считает, что это — наступление на свободу слова.

Заявление Томиленко вызвало шквал критики даже от его коллег — медийщиков, журналистов и владельцев СМИ.

Звучали призывы к другим членам НСЖУ отреагировать на ситуацию:

Дмитрий Лиховий (главред издания “Новинарня”)

Сергей Лавренюк (газета “Голос України”)

На что отреагировал один из членов союза Андрей Михайлык, который публично потребовал внеочередного рассмотрения отстранения Сергея Томиленко от занимаемой должности:

“Не надо передергивать. Это не свобода слова, а безнаказанность враждебной пропаганды во время ВОЙНЫ. И это недопустимо”.

Андрей Михайлик (кинорежиссер, журналист)

Его поддержали и другие пользователи:

Вадим Поздняков (сооснователь “Декомунізація.Україна” и “Мова.Харків”)

Сергей Смальчук (“ICTV”),  Петр Шуклинов (“Лига”)

Мария Гаврилюк (заместитель главного редактора “КУРС”)

Журналистка издания “ОРД” Татьяна Заровная напомнила о том, как Томиленко посещал вечеринку, организованную изданием “Klymenkо Time” бывшего руководителя Министерства доходов и сборов, который бежал в Россию.

Отметила Татьяна и что Томиленко сохранил звание заслуженных журналистов Украины за рупорами “непризнанных республик”, как советник главы “ЛНР” Родион Мирошник.

Александр Яневский (“Голос Америки”)

Евгений Лєсной (бывший креативный продюсер ТРК “Київ”)

Андрей Качор (шеф-редактор “Вежа”)

Ольга Мовчан (бывшая глава департамента “ZIK”)

Илья Лукаш (проект “Watchdogs.Розслідування”)

Мария Ясинчук (“Ланет.TV”)

Еатерина Вожжова (сооснователь “Press Association UA”)

Александр Солонько (“Суспільне мовлення”)

Остап Говда (“Громадське.Львів”)

Нашлись и те, кто поддержал Томиленко, так что разгорелась дискуссия.

В том числе, в него поддержку выступили скандальный политтехнолог Дмитрий Раимов и журналист “Громадського” Богдан Кутепов.