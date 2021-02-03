Представители украинских медиа раскритиковали главу Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергея Томиленко, который выступил в защиту телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, отключенных из-за санкций со стороны СНБО.

#Буквы собрали реакцию украинских журналистов на эти события.

Указом №43/2021 Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)” от 2 февраля 2021 года.

Решением предусматривается наложение санкций на народного депутата Украины из фракции “Оппозиционная платформа — За життя” Тараса Козака. Он является номинальным собственником медиаактивов, которые связывают с председателем политсовета партии “ОПЗЖ” и кумом Путина Виктором Медведчуком. Речь идет о телеканалах NewsOne, ZIK и “112 Украина”.

В тот же вечер некоторые операторы кабельного телевидения перестали транслировать эти телеканалы.

Томиленко выступил в защиту телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK, отключенных из-за санкций со стороны СНБО, и заявил, что намерен обратиться в международные організації. Он считает, что это — наступление на свободу слова.

Заявление Томиленко вызвало шквал критики даже от его коллег — медийщиков, журналистов и владельцев СМИ.

Звучали призывы к другим членам НСЖУ отреагировать на ситуацию:

На что отреагировал один из членов союза Андрей Михайлык, который публично потребовал внеочередного рассмотрения отстранения Сергея Томиленко от занимаемой должности:

“Не надо передергивать. Это не свобода слова, а безнаказанность враждебной пропаганды во время ВОЙНЫ. И это недопустимо”.

Его поддержали и другие пользователи: Журналистка издания “ОРД” Татьяна Заровная напомнила о том, как Томиленко посещал вечеринку, организованную изданием “Klymenkо Time” бывшего руководителя Министерства доходов и сборов, который бежал в Россию. Отметила Татьяна и что Томиленко сохранил звание заслуженных журналистов Украины за рупорами “непризнанных республик”, как советник главы “ЛНР” Родион Мирошник. Нашлись и те, кто поддержал Томиленко, так что разгорелась дискуссия.

В том числе, в него поддержку выступили скандальный политтехнолог Дмитрий Раимов и журналист “Громадського” Богдан Кутепов.