Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков составил два админпротоколы на председателя Конституционного Суда Александра Тупицкого из-за наличия у него земельного участка в Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

В Агентстве сообщают, что установили в действиях Тупицкого “умышленное неуказание участка в имущественной декларации” и “действия в условиях реального конфликта интересов”.

Первый протокол касается недостоверной информации в декларации. Второй – конфликта интересов, поскольку 27 октября 2020 Тупицкий как судья КСУ проголосовал за решение, которым признавалось неконституционным право НАПК составлять админпротоколы.

НАПК сообщило, что в начале октября антикоррупционное агентство направило Тупицкому запрос, чтобы тот объяснил, почему в декларации нет сведений о земельном участке, расположенном в Ялте. Информации об этом участке нет в Государственном земельном кадастре Украины. В то же время в российском кадастре записано, что 19 июля 2018 года Тупицкий приобрел право собственности на указанный земельный участок по российскому законодательству.

Тупицкий сообщил НАПК, что идет в отпуск, и попросил дать ему больше времени для дачи объяснений.

“Итак, он осознавал, что в отношении него НАПК может составить протокол о совершении правонарушения, связанного с коррупцией. 27 октября 2020 Александр Тупицкий принял участие в рассмотрении Решения КСУ № 13-р / 2020, которым право НАПК составлять админпротоколы признано неконституционным. Итак, Александр Тупицкий голосовал за принятие решения в той редакции, которая удовлетворяла его частный интерес”, – пояснили в НАПК.

С 31 декабря 2020 вступили в силу изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, по которым составить протокол о таких административных правонарушений, если их совершил судья, могут только лично председатель НАПК или его заместители.

В НАПК отметили, что врученные протоколы будут переданы в суд, поскольку признать лицо виновным в совершении административного нарушения, связанного с коррупцией, может только суд.