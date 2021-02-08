Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
В Агентстве сообщают, что установили в действиях Тупицкого “умышленное неуказание участка в имущественной декларации” и “действия в условиях реального конфликта интересов”.
Первый протокол касается недостоверной информации в декларации. Второй – конфликта интересов, поскольку 27 октября 2020 Тупицкий как судья КСУ проголосовал за решение, которым признавалось неконституционным право НАПК составлять админпротоколы.
НАПК сообщило, что в начале октября антикоррупционное агентство направило Тупицкому запрос, чтобы тот объяснил, почему в декларации нет сведений о земельном участке, расположенном в Ялте. Информации об этом участке нет в Государственном земельном кадастре Украины. В то же время в российском кадастре записано, что 19 июля 2018 года Тупицкий приобрел право собственности на указанный земельный участок по российскому законодательству.
Тупицкий сообщил НАПК, что идет в отпуск, и попросил дать ему больше времени для дачи объяснений.
“Итак, он осознавал, что в отношении него НАПК может составить протокол о совершении правонарушения, связанного с коррупцией. 27 октября 2020 Александр Тупицкий принял участие в рассмотрении Решения КСУ № 13-р / 2020, которым право НАПК составлять админпротоколы признано неконституционным. Итак, Александр Тупицкий голосовал за принятие решения в той редакции, которая удовлетворяла его частный интерес”, – пояснили в НАПК.
С 31 декабря 2020 вступили в силу изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, по которым составить протокол о таких административных правонарушений, если их совершил судья, могут только лично председатель НАПК или его заместители.
В НАПК отметили, что врученные протоколы будут переданы в суд, поскольку признать лицо виновным в совершении административного нарушения, связанного с коррупцией, может только суд.
- После скандального решения КСУ об отмене уголовной ответственности за ложное декларирование и полномочий Нацагентства по предупреждению коррупции, президент сначала выступал за перезагрузку суда и отстранение Тупицкого от должности, а затем подписал незаконный указ о его отстранении. О таком отстранении судьи сроком на два месяца ходатайствовал Офис генпрокурора.
- Напомним, КСУ не признал отстранение Тупицкого указом Зеленского и заявил, что президент нарушил 8 статей Конституции. КСУ назвал указ “юридически ничтожным” и таким, что “не может подлежать исполнению”. В Офисе президента заявили, что ничтожным является заявление КСУ.
- 5 января Конституционный суд рассмотрел указ президента Владимира Зеленского об отстранении главы КСУ Александра Тупицкого по представлению Офиса генерального прокурора и призвал президента придерживаться требований Конституции.