Об этом заявил председатель НБУ Кирилл Шевченко во время встречи с послами стран Большой семерки, сообщает пресс-служба НБУ.
Шевченко рассказал, что во время работы миссии представители Украины совместно с МВФ определили дальнейшие конкретные шаги, “которые станут сигналом нашей преданности в продолжении сотрудничества”.
“Что касается части программы в рамках ответственности НБУ, то у нас нет недоразумений с экспертами Фонда”, – добавил он.
Во время встречи речь шла о перспективах продолжения сотрудничества с МВФ, создания специализированного финансового суда, снижения доли неработающих кредитов, приватизации государственных банков, а также присоединения Ощадбанка к Фонду гарантирования вкладов физических лиц.
Шевченко отметил, что Нацбанк выступает за продолжение переговоров между ЕБРР и Ощадбанком. Для того чтобы иностранный инвестор вошел в капитал Ощадбанка, банк должен присоединиться к Фонду гарантирования вкладов физических лиц. Для этого подготовлен соответствующий проект закона. Это, а также реструктуризация долга Фонда гарантирования перед Министерством финансов, позволит увеличить гарантированную сумму возмещения вкладчикам.
- Ранее глава Национального банка Кирилл Шевченко заявлял, что Украина в течение 2021 года ожидает получить 2,2 миллиарда долларов тремя траншами от Международного валютного фонда.
- На днях министр финансов Сергей Марченко опровергал информацию, что миссия Международного валютного фонда для пересмотра программы сотрудничества с Украиной завершилась без результата.
- Миссия Международного валютного фонда (МВФ) завершила свою работу в Украине, однако решение о пересмотре программы stand-by пока не приняла.