Не секрет, что финансирование отечественной науки является крайне недостаточным, денег на исследования хронически не хватает, а перспективные молодые исследователи вынуждены ехать за границу, чтобы иметь возможность реализовать себя. Именно поэтому в прошлом году известие о начале работы Национального фонда исследований Украины получило широкий резонанс среди ученых. Об уже проделанной с тех пор НФИУ работе и планах на будущее мы беседовали с главой Фонда - ученым-физиком, академиком НАН Украины Леонидом ЯЦЕНКО.

Леонид Петрович, если бы хотя бы десять лет назад Вам сказали, что в Украине заработает Национальный фонд исследований и Вы его возглавите, как бы Вы отреагировали?

Я бы ответил, что это научная фантастика! Еще не так давно нельзя было представить, что грантовый фонд будет действовать в Украине. Украинские ученые конечно знали о большом авторитете в научной среде подобных фондов развитых стран и высокой эффективности их работы, но не ожидали, что это станет в ближайшей перспективе возможным у нас.

Создание фонда, финансирующего научные исследования по грантовому принципу на конкурсной основе – это, без преувеличения, историческое событие для украинской науки в целом. Хочу подчеркнуть, что для нас неважно, являются ли проекты фундаментальными или прикладными, работают коллективы ученых в НАН Украины или в учреждениях высшего образования. Единственный критерий – значимость работы и полученный результат.

С чего начиналась работа Фонда?

Начало отсчета – принятие Закона Украины “О научной и научно-технической деятельности” в 2015 году. Однако тогда Фонд был таким же, почти фантастическим, прожектом, как и 1,7 процента ВВП на науку и должностной оклад младшего научного сотрудника на уровне двойной средней заработной платы в промышленности.

Наши мечты перешли в практическую плоскость только после избрания научного совета Фонда в конце 2018 года. В 2019 году была создана дирекция Фонда как государственное учреждение, избран исполнительный директор Фонда.

Отдельно отмечу, что для объявления конкурсов необходимо было иметь соответствующие нормативные документы, утвержденные Правительством. Согласно действующему законодательству, Фонд должен предоставлять грантовую поддержку по девяти направлениям. Учитывая, что путь от начала разработки документа до его утверждения Правительством занимает не один месяц, был разработан только “Порядок конкурсного отбора и финансирования проектов по выполнению научных исследований и разработок”, что обеспечило к началу 2020 года возможность проведения конкурсов, хотя, к сожалению, только по одному из возможных направлений деятельности Фонда.

Для объявления конкурсов оставалось создать в чрезвычайно сжатые сроки онлайн-систему для регистрации экспертов, приема заявок и проведения экспертиз, что и было успешно выполнено в 2020 году, практически одновременно с процессом подготовки и проведения конкурсов.

Кстати, как оказалось, объявление конкурсов, их проведение, заключение договоров на выполнение проектов, утверждение отчетов об исполнении этапов требуют проведения заседаний научного совета Фонда с частотой, на порядок больше, чем предусмотрено в законе (не менее одного раза в три месяца). Но с началом пандемии сработал принцип “не было бы счастья, да несчастье помогло” – вся работа научного совета перешла в онлайн. Научный совет провел около полусотни заседаний, каждое из которых длилось не один час. Бесконечно благодарен коллегам, которые вложили в дело столько усилий и собственного времени при том, что все члены научного совета (равно как и глава Фонда) работают исключительно на общественных началах.

Какие конкурсы проходили в прошлом году и как проходил отбор заявок?

В 2020 году на грантовую поддержку научных исследований Фондом в бюджете после его апрельской корректировки предвиделось 266,7 млн гривен. Конечно, мы не могли не реагировать на вызовы пандемии и поэтому решили объявить конкурс “Наука для безопасности человека и общества”. На финансирование этого конкурса изначально было выделено 100 млн гривен (позже эта сумма выросла на 21,7 млн гривен). Отмечу, что тематика не ограничивалось только борьбой с COVID, рассматривались проекты по проблематике противодействия любым инфекционным болезням, стихии, гуманитарным вызовам, тому подобное. Второй конкурс объявили для коллективов, состоящих из руководителя – ведущего ученого, и его обязательно молодых, учеников. На этот конкурс было выделено 150 млн гривен.

Для непосредственного проведения конкурсов были созданы комиссии, информация о составе которых была конфиденциальной избежание возможного коррупционного влияния. Научный совет не имел никакого влияния на отбор победителей конкурса – комиссии были полностью независимы. Руководство научного совета, даже глава, до конца конкурсов не имели доступа к системе и не видели оценок экспертов.

Каждый проект оценивали как минимум три независимых эксперта и, если финансирование было объемом более двух миллионов в год, в обязательном порядке привлекали и иностранных экспертов.

Сколько проектов стало победителями?

Всего на конкурс было подано 931 заявку. Разработать и оценить такое количество научных идей совсем непросто и ни один фонд в мире не проводит конкурсы с таким количеством заявок в подобные сжатые сроки. В сфере безопасности конкурсе победили 76 проектов, во втором – 140.

Таким образом, из более чем 900 проектов 216 стали победителями. 23% – это, безусловно, достаточно высокий показатель успеха, ведь, например, в европейской программе “Horizon 2020” он составляет 10-15%.

Сколько времени у научных коллективов есть на реализацию проектов?

Проекты из безопасного конкурса рассчитаны на один-два года, во втором возможном финансировании в течение трех лет. Отмечу, что мы просили у Верховной Рады 970 млн на 2021 год, но получили только 733. Поэтому на финансирование проектов-победителей в 2021 году в полном объеме средств фактически не хватает.

Как НФИУ контролирует выполнение работы?

Руководители проектов подают научный отчет и финансовый отчет об использовании средств за каждый этап (кстати, в 2021 году планируется два этапа). Каждый отчет рассматривает научный совет, который принимает решение о продолжении или прекращении финансирования проекта. В конце 2020 года мы провели пять заседаний и заслушали все 216 отчетов. Каждое заседание длилось четыре-пять часов, слушали не формально, вникали во все детали. К сожалению, некоторые ученые считают: главное, получить финансирование, а отчет “как-то будет”. Однако в НФИУ такой подход не проходит – отчет должен быть конкретный и детальный. Поэтому некоторые проекты получила предупреждение о недостатках, а финансирование двух проектов не продлено.

Первые проекты уже финишировали, над другими продолжается активная работа. Какие проекты-победители Вы бы отметили?

Примером актуального и результативного проекта, который является одним из двух уже завершенных, является проект “Экономико-математическое моделирование и прогнозирование влияния COVID-19 на развитие Украины в общенациональном и региональном контекстах: факторы общественного здоровья и социо-эколого-экономические детерминанты”, который выполнили ученые Сумского государственного университета. Они дали ответы на ряд вопросов, в частности, почему в одних регионах уровень заболеваемости меньше, а в других – больше; или должен ли быть карантин одинаковыми для всех областей; как карантин изменил траекторию экономического развития и какие последствия это будет иметь в будущем.

В конкурсе сферы безопасности продолжаются важные проекты по разработке вакцины от COVID-19. Исследование выполняют научные коллективы из Института биологии клеток НАН Украины и Института биохимии им. А.В. Палладина НАН Украины. Исследователи работают очень активно и есть надежда, что эффективная Украинская вакцина мирового уровня будет создана.

Проект по созданию искусственной кожи выполняют ученые Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины. Это уникальное исследование, аналогов которому в мире нет.

Немало проектов мирового уровня в области теоретической и экспериментальной физики, квантовых систем обработки информации, а также по ряду других прорывных научных направлений.

Планируете ли работу в направлении популяризации науки?

Да, это одно из важных направлений грантовой поддержки. В Стратегии деятельности НФИУ, с которой можно ознакомиться на сайте НФИУ, записано, что с 2023 года Фонд будет объявлять конкурсы по всем направлениям, которые предусмотрены законом. Это, конечно, касается и конкурсов разработок, направленных на популяризацию науки. Но мы уже сейчас регулярно рассказываем о проектах-победителях, о полученных результатах при их выполнении, – это тоже популяризация науки. Надеемся, что участники проектов также расскажут о своих достижениях в СМИ и социальных сетях.

Леонид Петрович, если оглянуться назад, на эти сложные месяца работы, что Вы чувствуете?

Я горжусь тем, что мы достигли поставленной цели. Проблем было очень много, часто были на грани фола, но не сдались, все решали и двигались вперед. Сейчас есть Фонд, эффективно работает, есть проекты-победители, есть весомые результаты работы. И, конечно, у нас большие планы на будущее.

Беседовала Светлана Галата