Глава ОАСК Вовк в четвертый раз не явился в ВАКС для избрания меры пресечения

Сегодня, 22 февраля, главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка в четвертый раз не смогли принудительно доставить в Высший антикоррупционный суд Украины для избрания ему меры пресечения.

Об этом в Telegram сообщает Центр противодействия коррупции.

Следователи снова разыскивали судью Вовка “по всем известным адресам”, но так и не смогли найти и доставить в ВАКС. Следственный судья Андрей Бицюк в пятый раз позволил его привести в зал суда.

“Доводы защитников об отсутствии у Вовка статуса подозреваемого во внимание не принимаются, так как любые решения суда об этом не принимались, а решать этот вопрос можно только в судебном заседании с обязательным участием подозреваемого Вовка”, – говорится в сообщении.

Дата и время следующего заседания: 9 марта в 10:30.