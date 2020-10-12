Об этом он сообщил в Facebook.

“Друзья! У меня есть важная новость. Лабораторный центр МОЗ подтвердил у меня наличие COVID-19 … Ситуация с распространением коронавируса сейчас очень непростая. Болеет немало наших коллег, знакомых, членов семьи. Ни один не сможет сказать, что угроза призрачная”, – написал Куцый.

Он также сообщил, что сейчас находится дома на самоизоляции и продолжает работать дистанционно.