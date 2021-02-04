Глава оргкомитета Олимпийских игр в Токио Есиро Мори извинился за "неуместные" высказывания в адрес женщин после призывов к его отставке.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

83-летний Есиро Мори сказал, что не собирается уходить.

Ранее Есиро Мори сказал, что женщины слишком много говорят. По его мнению, увеличение числа женщин в спортивных комитетах и федерациях приводит к тому, что заседания проходят гораздо дольше, поскольку женщины подолгу выступают и каждая из них считает необходимым что-то сказать.

“Если мы увеличим число женщин-членов совета директоров, мы должны сделать так, чтобы их время выступлений было несколько ограничено, им было трудно закончить [говорить], а это раздражает”, – сказал Есиро Мори.

В настоящее время в совет Олимпийского комитета Японии входят 24 члена, пятеро из них – женщины.

“У нас в оргкомитете около семи женщин, но все понимают свое место”, – сказал Мори.

Есиро Мори, который был премьер-министром Японии в 2000–2001 годах, известен своими недипломатическими заявлениями.

Теперь сексистский комментарий в отношении женщин вызвал волну гнева в соцсетях.

Да и, по словам самого Мори, женщины в его семье также раскритиковали эти слова.

“Прошлым вечером моя жена хорошо отругала меня. Она сказала: “Ты снова сказал что-то плохое, не так ли? Мне снова придется страдать, потому что ты враждебно настроен против женщин”.

“Этим утром моя дочь и внучка тоже отругали меня”, – сказал Есиро Мори.

На пресс-конференции в четверг его спросили, почему он считает, что женщины-члены совета директоров слишком многословны.

“В последнее время я не так много разговариваю с женщинами, поэтому не знаю”, – ответил Мори.