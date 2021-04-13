Про це пише американська видання TIME.

“Україна тримає лінію оборони проти Росії не тільки за себе, але і за Захід. А де США розміщують свої ракети Patriot? Найближчі – у Польщі. А вони повинні бути тут”, – сказав Єрмак.

Але ці ракети, які призначені для відбиття атаки з повітря, на даному етапі війни не хвилюють Зеленського, відзначає видання. Під час розмови з генеральним секретарем НАТО він попросив Альянс надати Україні більш чіткий план щодо членства і, більш того, негайно збільшити свою присутність в Чорному морі, щоб стримувати росіян.

На тлі загострення ситуації на фронті та поблизу кордону України президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову. Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безперервної агресії Росії на Донбасі та в Криму.

Через стягування озброєння Росії до кордону України та ескалації конфлікту на Донбасі Європейське командування збройних сил Сполучених Штатів Америки (EUCOM) привело в максимальну боєготовність армію.

Державний секретар США Ентоні Блінкен планує персонально обговорити з офіційними особами НАТО ситуацію на російсько-українському кордоні.