Глава оргкомитета Олимпийских игр в Токио Есиро Мори уходит в отставку из-за высказываний в отношении женщин.

Об этом сообщает агентство Reuters.

83-летний Мори, который был премьер-министром Японии в 2000–2001 годах, заявил на заседании Олимпийского комитета 3 февраля, что женщины слишком много говорят. Это высказывание прозвучало в ходе обсуждения вопроса об увеличении числа женщин в составе совета директоров.

Он выразил мнение, что увеличение числа женщин в спортивных комитетах и федерациях приводит к тому, что заседания проходят гораздо дольше, поскольку женщины подолгу выступают. Также, по его словам, женщины в ходе заседаний все время пытаются соперничать друг с другом.

“Если мы увеличим число женщин, надо будет установить регламент на их выступления. Они с трудом могут вовремя остановиться, и это раздражает”, – заявил тогда Мори.

Это заявление спровоцировало волну критики как в Японии, так и за ее пределами.

Спустя неделю после инцидента Мори подал в отставку (хотя изначально не хотел этого делать) и принес извинения за свои сексистские высказывания.

“Мои неуместные комментарии доставили много хлопот. Мне очень жаль”, – заявил Мори на заседании оргкомитета в пятницу.

В комментарии журналистам он отметил, что “сказал то, чего не должен был говорить”, информирует издание The New York Times.

При этом Мори настаивает, что его неверно истолковали.

“Я не имел в виду этого, хотя было сказано, что это дискриминация женщин. Я хвалил женщин, побуждал их больше высказываться”, – сообщил он.

Преемник Мори еще не назван. Среди кандидатов СМИ называют участницу семи Олимпиад, бронзового призера Олимпийских игр 1992 года Сэйко Хасимото.

Как сообщил Reuters осведомленный источник, ситуация с Мори нанесла “серьезный репутационный ущерб” Олимпийским играм в Токио.