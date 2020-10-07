Об этом он написал в Facebook.

Данилишин подчеркнул, что наука стала заложницей глубокого пенсионного возраста, ведь средний возраст всех научных сотрудников Академии в 2019 году составлял 53,9 лет, среди них средний возраст академиков НАН Украины – 77,1 год.

“Как видим – одна “молодежь”. Кроме того НАН Украины стала заложницей своего имущества и земли, которые уже десятки лет эксплуатируются в своих интересах коммерческими структурами и чиновниками. Не в интересах как государства, так и Академии… Нужно обновление. Хочу, чтобы молодые ученые видели перспективу в науке, а не только глубоких пенсионеров, которые живут вчерашним днем. Есть и прогрессивные ученые, за них надо бороться. Скажут, что я занимаюсь дискриминацией людей по возрастному принципу. Как раз дискриминируют молодежь, людей до 50″, – написал он.