Об этом сообщил в эфире телеканала “Украина 24” секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.
По его словам, Украина уже не сможет избежать локдауна.
“То, что локдаун будет – это 100%. Другое дело – когда”, – подчеркнул Данилов.
Глава СНБО уточнил, что в качестве сроков введения локдауна обсуждается декабрь и 2 января.
“Единственный вопрос – времени, когда он будет вводиться: или он будет вводиться в декабре, или он будет вводиться со 2 января. Сейчас как раз продолжается дискуссия со специалистами по этому поводу”, – рассказал Данилов.
Он проинформировал, что вчера у президента Украины Владимира Зеленского происходило “большое совещание” по этому поводу: выясняли, “каким образом будет происходить” введение жестких карантинных ограничений.
“Введение локдауна обсуждается уже не впервые. Локдаун, который мы вводили в предыдущий раз, дал свои результаты: мы смогли подготовиться к тем процессам, которые нас ожидали по COVID-19”, – рассказал Данилов.
У РНБО заявили, що локдаун в Україні будуть вводити.
Стоїть тільки питання часу – чи в грудні, чи вже в січні.
📷: Україна 24 pic.twitter.com/2ZW2xpW9MK
— Букви (@Bykvu) December 1, 2020
- С 14 по 30 ноября в Украине действовал “карантин выходного дня”. Министерство охраны здоровья не будет рекомендовать продлевать срок “карантина выходного дня”, поскольку он не показал результата, на который рассчитывали.
- Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что если в ближайшие несколько недель “карантин выходного дня” не покажет необходимые результаты, правительство может ввести более жесткие карантинные ограничения, вплоть до полного локдауна.
- Местные власти в некоторых городах Украины отказывалась вводить “карантин выходного дня”.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что “карантин выходного дня” — это шанс избежать полного локдауна в стране, но около половины украинцев, согласно опросу, не сочли это меру эффективной.