Локдаун (жесткий карантин) в Украине из-за ситуации с эпидемией коронавируса COVID-19 в любом случае будет введен. Сейчас решается вопрос, когда именно.

Об этом сообщил в эфире телеканала “Украина 24” секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

По его словам, Украина уже не сможет избежать локдауна.

“То, что локдаун будет – это 100%. Другое дело – когда”, – подчеркнул Данилов.

Глава СНБО уточнил, что в качестве сроков введения локдауна обсуждается декабрь и 2 января.

“Единственный вопрос – времени, когда он будет вводиться: или он будет вводиться в декабре, или он будет вводиться со 2 января. Сейчас как раз продолжается дискуссия со специалистами по этому поводу”, – рассказал Данилов.

Он проинформировал, что вчера у президента Украины Владимира Зеленского происходило “большое совещание” по этому поводу: выясняли, “каким образом будет происходить” введение жестких карантинных ограничений.

“Введение локдауна обсуждается уже не впервые. Локдаун, который мы вводили в предыдущий раз, дал свои результаты: мы смогли подготовиться к тем процессам, которые нас ожидали по COVID-19”, – рассказал Данилов.