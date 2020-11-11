Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов призвал Центральную избирательную комиссию немедленно установить и обнародовать результаты местных выборов, которые состоялись 25 октября.

Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба СНБО.

В нем говорится, что Данилов направил на имя главы ЦИК Олега Диденко письмо, в котором обратил внимание на необходимость немедленно установить результаты голосования и обнародовать их на сайте комиссии.

Данилов отметил, что ЦИК в условиях нового избирательного закона проводит значительную работу по обеспечению прав украинских граждан избирать и быть избранными.

“В то же время Аппаратом СНБО Украины фиксируется рост социальной напряженности и, как следствие, возникновение рисков национальной безопасности в ситуации, связанной с вопросом недостаточного информирования общества об официальных результатах выборов”, – подчеркнул Данилов.

Он напомнил, что, согласно календарному плану местных выборов, утвержденному ЦИК, крайней датой установления результатов выборов было определено 6 ноября 2020 года включительно.

“Вместе с тем на сегодняшний день в определенной части территориальных округов результаты голосования по местным выборам не установлены”, – уточнил Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что, согласно действующему законодательству, ЦИК имеет полномочия установить результаты местных выборов в случае невыполнения некоторыми ТИК (территориальными избирательными комиссиями) требований Избирательного кодекса.

“Учитывая приведенное, в интересах национальной безопасности и ввиду того, что проведение свободных, гласных и транспарентных выборов является необходимым условием обеспечения принципа демократии, является обязательным стандартом для демократического, свободного и открытого общества, обращаю внимание на принятие неотложных мер по установлению результатов голосования на местных выборах 25 октября 2020 года и немедленного их обнародования на официальном веб-сайте Центральной избирательной комиссии”, – говорится в письме.