Генеральний директор ірландської лоукост-авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що примусова посадка літака рейсу Афіни – Вільнюс у Білорусі була "викраденням, спонсорованим державою".

Таку позицію він висловив в коментарі ірландській радіостанції Newstalk. Аналогічну заяву О’Лірі також зробив в коментарі виданню Politico.

Він зазначив, що подібний інцидент трапляється вперше з європейською авіакомпанією.

“Це був випадок викрадення літака, що спонсорується державою… піратство, що спонсорується державою. Я не можу багато говорити про це, тому що ЄС і НАТО зараз цим займаються. Ми опитуємо нашу команду, яка виконала феноменальну роботу, щоб забрати літак і майже всіх пасажирів з Мінська через шість годин”, – заявив О’Лірі.

Він уточнив, що цей інцидент “дуже налякав” пасажирів та екіпаж літака, оскільки їх тримали під озброєною охороною та обшукували сумки.

На думку О’Лірі, на борту літака, імовірно, перебували агенти КДБ Білорусі. Очільник Ryanair додав, що метою білорусів був журналіст Роман Протасевич.

“Схоже, влада мала намір забрати журналіста і його попутника… Ми вважаємо, що в аеропорту висадилися і кілька агентів КДБ”, – сказав він.

Коментуючи заклики заборонити польоти в авіапросторі Білорусі, О’Лірі повідомив, що його авіакомпанія буде керуватися вказівками Брюсселя. Він допустив, що, замість Білорусі, літаки Ryanair (рейс Афіни-Вільнюс) пролітатимуть над Польщею.

О’Лірі також поінформував, що сьогодні інцидент обговорюватиметься з представниками НАТО та Євросоюзу.

Як інформує Newstalk, міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковні також заявив, що примус літака Ryanair до екстреної посадки прирівнюється до “повітряного піратства, спонсорованого державою”.

За словами Ковні, літаку було “фактично наказано” приземлитися в Мінську. “Фактично це викрадення режимом, що управляється диктатором”, – додав він.

Затримання Протасевича

Нагадаємо, напередодні білоруська влада підняли винищувач для того, щоб посадити в аеропорту Мінська пасажирський літак. Причиною нібито було повідомлення про мінування лайнера.

Після приземлення білоруські силовики затримали засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який був на борту цього літака. Також є інформацію про затримання дівчини Протасевича – Софії Сапеги. Вони летіли разом з Афін до Вільнюса.

Як пише Reuters, сім’я Софії Сапеги підтвердила затримання дівчини після примусової посадки рейсу Ryanair у Мінську. Сапега, яка є громадянином Росії, летіла до Вільнюса, щоб захистити магістерську дисертацію у Європейському гуманітарному університеті.

Як повідомляє “Радыё Свабода”, Протасевич, а також засновник Telegram-каналу “Кто-то” Степан Путило перебували в міждержавному розшуку. Протасевич і Путило обвинувачуються в організації масових заворушень та групових акцій, що грубо порушують громадський порядок – ст. 293, арт. 342, а також в підбурюванні соціальної ворожнечі (ч. 3 ст. 130) КК РБ. Їхні імена внесли до так званого списку терористів, який офіційно називається “Список організацій і осіб, причетних до терористичної діяльності”.

Сам Протасевич заявляє, що в Білорусі йому загрожує смертна кара.