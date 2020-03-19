Глава Самборской районной государственной администрации Львовской области Андрей Жепко во время всеукраинского карантина полетел с семьей отдыхать в Египет.

Об этом пишет издание ZAXID.NET.

Так, 12 марта, в первый день карантина, который был введен чтобы предотвратить распространение коронавируса, Жепко взял отпуск и ночью 13 марта вылетел на десятидневный отдых на курорт Шарм-эль-Шейх в Египте.

По словам Жепко, поездка в Египет была запланирована еще в октябре 2019 года, а отпуск “по соглашению сторон без сохранения зарплаты” согласована с руководством Львовской областной государственной администрации.

Сейчас он отдыхает в пятизвездочном отеле Rixos Sharm El Sheikh, который не находится на карантине. Однако, всем отдыхающим ежедневно измеряют температуру и проводят другие профилактические мероприятия. В то же время, отель в Шарм-эль-Шейхе, где выявлен случай коронавируса, расположенный в 20 км от места, где находится глава РГА.

Жепко объяснил, что не отменил свой отпуск, поскольку “по состоянию на 12 марта никто не ожидал, что все может быть так серьезно, как сейчас”.

Он добавил, что то, когда он вернется в Украину, зависит от туроператора. Конечная дата отпуска 23 марта, однако он не исключает, что это может быть и быстрее.

По возвращении глава Самборской РГА намерена самоизолироваться на две недели и сдать все необходимые тесты на коронавирус.

29-летний Андрей Жепко был назначен председателем Самборской РГА 11 декабря 2019. Ранее он работал редактором “Самборской газеты”.