Об этом в Facebook сообщил его заместитель Мустафа Найем.

“В последние дни в СМИ распространяется информация о смене руководства Укробронпрома. Это действительно так. Месяц назад Абромавичюс написал заявление об увольнении”, – написал Найем.

Также сообщается, что новый генеральный директор Концерна должен быть назначен президентом по представлению премьер-министра, которое, согласно сообщениям журналистов, уже передано в Офис президента.