И.о. генерального директора оборонного концерна "Укроборонпром" Игорь Фоменко заявил, что второй образец самого большого самолета в мире "Мрия", который стоит на заводе "Антонов", достроить можно, но для этого его необходимо полностью перепроектировать.

Об этом он рассказал в интервью “РБК-Украина”.

На вопрос, какова дальнейшая судьба второго образца самого большого самолета в мире, Фоменко ответил, что перепроектировать самолет можно, только это вряд ли окупится.

“Если говорить о “Мрие”, то ее надо всю полностью перепроектировать, потому что там все технологические решения 80-х годов. Сколько это стоит денег? Думаю, что очень много. Окупится ли этот самолет когда-нибудь? Не уверен”, – говорит глава “Укроборонпрома”.

По словам Фоменко, если такая задача будет поставлена, то “Антонов” в состоянии будет ее выполнить, но по его мнению “Мрия” уже скорее музейный экспонат.

“Но давайте вспомним, что СССР строил этот самолет с одной целью – перевозки “Буранов” – и тогда деньги и сроки окупаемости не учитывались. Поэтому, скорее всего, это уже музейный экспонат. Он даже не имеет цельной формы, это полуфабрикат”, – добавил он.