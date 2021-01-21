Об этом пишет издание The Verge.
Дисс отметил, что первые электромобили для массового рынка VW и Audi хорошо себя зарекомендовали в Европе (и особенно в Германии) в год своего дебюта, а это повлекло то, что Tesla теряет долю рынка на континенте.
“Привет, @Twitter! Я здесь, чтобы оказать влияние на @VWGroup, особенно по политическим вопросам. И, конечно же, чтобы получить часть своего рынка, @elonmusk. В конце концов, наши ID.3 и e-tron (электромобили VW и Audi) первыми завоевали рынки в Европе. Надеемся на продуктивную дискуссию”, – написал Дисс.
Издание отмечает, что большинство руководителей автомобильной отрасли и других крупных брендов в обязательном порядке используют Twitter, где пишут о новых продуктах или инициативах своих компаний.
- Автопроизводитель Porsche в 2020 году продал более 20 000 электромобилей Taycan. Это был первый год выпуска этой модели. По итогам года Taycan стал одним из самых продаваемых моделей Porsche.