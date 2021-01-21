Главный исполнительный директор Volkswagen Group Герберт Дисс завел аккаунт в Twitter в среду, и его первый твит был легким троллингом в адрес генерального директора Tesla Илона Маска.

Об этом пишет издание The Verge.

Дисс отметил, что первые электромобили для массового рынка VW и Audi хорошо себя зарекомендовали в Европе (и особенно в Германии) в год своего дебюта, а это повлекло то, что Tesla теряет долю рынка на континенте.

“Привет, @Twitter! Я здесь, чтобы оказать влияние на @VWGroup, особенно по политическим вопросам. И, конечно же, чтобы получить часть своего рынка, @elonmusk. В конце концов, наши ID.3 и e-tron (электромобили VW и Audi) первыми завоевали рынки в Европе. Надеемся на продуктивную дискуссию”, – написал Дисс.

Издание отмечает, что большинство руководителей автомобильной отрасли и других крупных брендов в обязательном порядке используют Twitter, где пишут о новых продуктах или инициативах своих компаний.