Об этом он написал в Facebook.
“Сообщаю неприятную новость – заболел COVID-19.
Сделал тест на коронавирус – результат положительный. Сейчас нахожусь на больничном.
До этого я был в отпуске, поэтому не контактировал с работниками областного совета и облгосадминистрации”, – написал Ширма.
Он попросил жителей области соблюдать противоэпидемические правила.
- Ранее сообщалось, что председатель Львовского областного совета Александр Ганущин заразился COVID -19.
- За прошедшие сутки, 13 сентября, в Украине зафиксировано 2462 новых заболеваний на коронавирус COVID-19, из них заболело 172 ребенка.