Об этом он написал в Facebook.

“Сообщаю неприятную новость – заболел COVID-19.

Сделал тест на коронавирус – результат положительный. Сейчас нахожусь на больничном.

До этого я был в отпуске, поэтому не контактировал с работниками областного совета и облгосадминистрации”, – написал Ширма.

Он попросил жителей области соблюдать противоэпидемические правила.