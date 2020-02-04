Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

“4 февраля 2020 года по материалам Национального бюро САП сообщила о подозрении главе Черновицкого областного совета в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины (“Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом”)”, – говорится в сообщении.

Кроме того, детективы НАБУ также сообщили о подозрении частному предпринимателю в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 УК Украины (“Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу”).

По данным следствия, Мунтян в июле 2019 года попросил одного из предпринимателей Черновицкой области предоставить ему 400 тыс. долл. США неправомерной выгоды за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса. Следствие задокументировало, что в течение августа-октября 2019 года глава Черновицкого облсовета получил от предпринимателя часть средств в размере 180 тыс. долл. США.