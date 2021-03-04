Верховная Рада Украины поддержала за основу законопроект, согласно которому главы местных государственных администраций в следующем году станут госслужащими.

Об этом сообщают #Буквы.

За проект закона № 4298 проголосовали 229 нардепов: 201 от “Слуги народа”, 10 от группы “За майбутне”, 2 от группы “Довира”, 12 от “Голоса”, 4 внефракционных.

Законопроект касается сферы децентрализации.

Как отметил один из инициаторов документа – нардеп от “Слуги народа” Виталий Безгин, это один из законопроектов, “который должен постепенно начать процесс преобразования таких рудиментов нашего устройства, как районные государственные администрации, областные госадминистрации, в органы префектурного типа”.

Законопроектом предлагается создать правовые предпосылки для функционирования местных государственных администраций префектурного типа.

Закон Украины “О местных государственных администрациях” предложено изложить в новой редакции, закрепив следующие положения:

1. Деятельность местных государственных администраций должна базироваться на принципах: верховенства права, законности, прозрачности, единства государственной политики, непрерывности и преемственности, субсидиарности, децентрализации и деконцентрации, подконтрольности, эффективности, устойчивого развития.

2. Полномочия и задачи местных госадминистраций распределены по трем ключевым направлениям:

• координация территориальных органов (подразделений) центральных органов исполнительной власти;

• обеспечение законности в деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления;

• выполнение отдельных полномочий органов местного самоуправления (до внесения соответствующих изменений в Конституцию Украины).

3. Главы местных государственных администраций с 1 января 2022 года становятся государственными служащими, на которых распространяются все запреты, ограничения, а также права и обязанности, предусмотренные законом Украины “О государственной службе”.

Как известно, главы госадминистраций и их заместители перестали считаться госслужащими после принятия в ноябре 2017 года закона “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов прохождения государственной службы”. Так, главы местных госадминистраций были изъяты из перечня должностей государственной службы категории “А” (высший корпус государственной службы), а из категории “Б” изъяты их заместители.

4. Вводится принцип ротации, который предусматривает, что полномочия глав районных госадминистраций прекращаются по истечении трехлетнего срока их деятельности в пределах одного района (с возможностью дальнейшего перевода (ротации) в другую административно-территориальную единицу Украины).

5. Формируется кадровый резерв глав местных государственных администраций.

6. Создается многоуровневая система по обеспечению законности в деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления. Она предусматривает, что:

• акты сельских, поселковых, городских советов территориальных общин, а также сельских, поселковых, городских голов являются предметом анализа на предмет их соответствия Конституции Украины и законам Украины районными государственными администрациями;

• акты районных советов является предметом анализа на предмет их соответствия Конституции Украины и законам Украины областными госадминистрациями;

• акты областных советов являются предметом анализа на предмет их соответствия Конституции и законам Украины центральным органом исполнительной власти.

Стоит отметить, что указанный законопроект ряд нардепов раскритиковали. В частности, депутат от “Европейской Солидарности” Руслан Князевич.

По его словам, этот документ переписывает закон о госслужбе и вносит фундаментальные изменения в закон о местном самоуправлении. “Как минимум два десятка его положений грубо противоречат Конституции Украины”, – подчеркнул Князевич.

В заключении Главного научно-экспертного управления ВР также указано, что часть предписаний законопроекта “вызывает существенные сомнения относительно их соответствия Конституции Украины”. Кроме того, документ “требует существенной переработки структуры и унификации его предписаний с целью устранения дублирования одинаковых положений”.