Сотрудники СБУ и детективы НАБУ под процессуальным руководством задержали руководителя областного подразделения Госгеокадастра и его посредника при попытке дать взятку главе ведомства Роману Лещенко.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

“9 декабря 2020 НАБУ и ГУ БКОП СБУ под процессуальном руководстве САП задержали “на горячем” двух человек, которые несколькими траншами предоставили 52 тыс. долл. США неправомерной выгоды председателю Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра. Предполагалось, что общая сумма неправомерной выгоды, которая предназначена за выдачу приказов о выделении земельных участков подставным лицам, составит 170 тыс. долл. США. Среди задержанных – и.о. начальника одного из территориальных управлений Госгеокадастра лицо-посредник в передаче неправомерной выгоды”, – говорится в сообщении.

Действия лиц предварительно квалифицированы по ч.4 ст.369 ( “предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу”) УК Украины. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении.

По данным следствия, первую часть неправомерной выгоды в размере 26,9 тыс. долл. США главе Госгеокадастра передали в ноябре 2020 года. Лица разоблачены 9 декабря 2020 во время передачи второго транша неправомерной выгоды в размере 25 тыс. долл. США.

“Следствие считает, что один из задержанных может быть связан с компаниями, которые предоставляют услуги Госгеокадастра на проведение работ по государственной инвентаризации земель на территориях многих областей Украины в 2020 году. Поэтому, нельзя исключать, что этот человек может повлиять на указанные процессы , поэтому НАБУ и САП будет принимать все необходимые действия, чтобы предотвратить такое влияния”, – отметили в НАБУ.

Расследование указанных фактов НАБУ осуществляет с сентября 2020 года.