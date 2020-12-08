Детективы НАБУ разоблачили бывшего чиновника "Николаевоблэнерго", который предлагал главе Фонда государственного имущества Дмитрию Сенниченко $100 тыс. взятки за трудоустройство на должность руководителя этого же облэнерго.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

В ведомстве подчеркивают, что это уже третья зафиксированная попытка подкупа главы Фонда.

По данным следствия, задержанный планировал передать взятку Сенниченко двумя частями – $50 тыс. до назначения, а остальное – уже после. Убеждая главу принять предложение, задержанный пообещал после назначения ежемесячно давать по $200 тыс. взятки как часть “теневой прибыли” в должности.

Детективы разоблачили экс-чиновника во время оказания первой части, сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении. Расследование продолжается с сентября по заявлению Сенниченко.

Фото: НАБУ