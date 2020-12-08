Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
В ведомстве подчеркивают, что это уже третья зафиксированная попытка подкупа главы Фонда.
По данным следствия, задержанный планировал передать взятку Сенниченко двумя частями – $50 тыс. до назначения, а остальное – уже после. Убеждая главу принять предложение, задержанный пообещал после назначения ежемесячно давать по $200 тыс. взятки как часть “теневой прибыли” в должности.
Детективы разоблачили экс-чиновника во время оказания первой части, сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении. Расследование продолжается с сентября по заявлению Сенниченко.
Фото: НАБУ
- В январе стало известно, что главе Фонда государственного имущества Украины Дмитрию Сенниченко предлагали 5 млн долларов неправомерной выгоды в обмен на назначение “нужного” человека директором Одесского припортового завода (ОПЗ).
- Впоследствии глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко посоветовал не предлагать ему взятки, а лучше направлять денежные средства на благотворительность.