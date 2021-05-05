Міністри закордонних справ G7 (Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії та США) за підсумками саміту в Лондоні закликали Росію до деескалації на кордонах України та в окупованому Криму.

Про це йдеться в комюніке міністрів, опублікованому за підсумками переговорів у середу, 5 травня.

“Ми глибоко стурбовані тим, що надалі спостерігається негативна картина безвідповідальної та дестабілізаційної поведінки. Це й значне нарощування російських військових збройних сил на кордонах України та в незаконно анексованому Криму, спрямоване на зловмисну підривну ​​діяльність проти демократичних систем інших країн, і шкідлива кіберактивність, і використання дезінформації”, — йдеться в заяві міністрів.

Міністри також нагадали про свою заяву від 12 квітня і повторно закликали Росію до деескалації ситуації на кордонах України та в незаконно анексованому Криму. Вони шкодують, що Росія не виконала свої міжнародні зобов’язання і не надала роз’яснень щодо посилення військ поблизу кордону.

Посли також висловили занепокоєння діями Росії щодо блокування Керченської протоки, і підтримали стриману реакцію Україна на це.

Крім того, вони привітали створення міжнародної Кримської платформи.

“Ми підтверджуємо свою підтримку незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, включно з її територіальними водами”, — наголосили очільники МЗС країн “Великої сімки”.

Нагадаємо, 1 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України поінформувало, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, зокрема до просування своїх військ углиб території України. Перед цим начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).

У п’ятницю, 2 квітня, президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову. Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безперервної агресії Росії на Донбасі та в Криму.