Об этом сообщил народный депутат от фракции “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко.
“Кабмин назначил: Садовьяк Ирину Дмитриевну – первым заместителем министра охраны здоровья, Кучера Ярослава Александровича – заместителем министра охраны здоровья по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации”, – говорится в сообщении.
Стоит отметить, что Садовьяк с 2017 года является главным врачом “Охматдета”. До этого она в течение 14 лет возглавляла Коломыйскую районную центральную больницу. В 2013 году получила двухлетнюю государственную стипендию как “выдающийся деятель здравоохранения”.
- Ранее министр охраны здоровья Максим Степанов отклонил все кандидатуры на должность главы Национальной службы здоровья Украины, которые принимали участие в конкурсе.