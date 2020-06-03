Кабинет Министров сегодня на заседании назначил Ирину Садовьяк первым заместителем министра охраны здоровья Украины и Ярослава Кучера - заместителем министра охраны здоровья по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Об этом сообщил народный депутат от фракции “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко.

“Кабмин назначил: Садовьяк Ирину Дмитриевну – первым заместителем министра охраны здоровья, Кучера Ярослава Александровича – заместителем министра охраны здоровья по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации”, – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Садовьяк с 2017 года является главным врачом “Охматдета”. До этого она в течение 14 лет возглавляла Коломыйскую районную центральную больницу. В 2013 году получила двухлетнюю государственную стипендию как “выдающийся деятель здравоохранения”.