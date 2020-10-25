Во время местных выборов 2020 года страна вернулась к масштабным фальсификациям, которые наблюдались во времена президентства Виктора Януковича.

Такое мнение во время брифинга озвучил руководитель Центрального штаба партии “Европейская Солидарность” Александр Турчинов.

По словам Турчинова, сегодняшний день голосования продемонстрировал, что в стране очень низкий уровень организации избирательного процесса.

“Многие участки открылись со значительным опозданием. Очень многие члены избирательных комиссий, участковых и территориальных не вышли на свои рабочие места. К большому сожалению, организация и самого голосования на многих участках также не соответствует европейским стандартам”, — считает Турчинов.

Кроме того, он отметил, что на многих участках мало кабинок, из-за чего образуются очереди, некоторые избиратели вынуждены голосовать за их пределами.

Главным признаком этих выборов руководитель Центрального штаба партии “Европейская Солидарность” считает масштабные фальсификации. Он отметил, что фиксируются многочисленные факты нарушения правил агитации, использование админресурса, появление “гастролеров” из-за упрощения изменения места голосования и тому подобное.

“Но главный признак этих выборов — это, к сожалению, возвращение нашей страны к масштабным фальсификациям, как это было во времена Виктора Януковича. Главным уголовным признаком этих выборов является массовая агитация за правящую партию под видом президентского опроса. Причем эта массовая агитация происходит или у избирательных участков, или прямо на избирательных участках. […] Мы видим наглое использование админресурса. Мы констатируем нарушения закона чиновниками”, — отметил Турчинов.

По его словам, большинство фальсификаций и нарушений касается незаконной поддержки представителей партии власти.

Также Турчинов обратил внимание на то, что во многих населенных пунктах кандидаты, нарушая правила агитации, раздают избирателям бесплатные брендированные защитные маски. Параллельно появляются сигналы о денежном подкупе избирателей.

“Во многих регионах обнаружены сети, где происходит раздача денег в пользу тех или иных кандидатов. Многие именно за представителей правящей партии “Слуг народа”. В частности, сегодня мои коллеги из штаба информировали СМИ, что такая сеть разоблачена и в городе Киев, где за деньги предлагалось поддерживать кандидатов от “слуг народа” и кандидата в мэры от этой партии. Все это задокументировано и будет предоставлено правоохранительным органам”, — сказал Турчинов.

Есть проблемы и с печатью и раздачей бюллетеней. Кое-где они передаются с одного участка на другой, где-то — они напечатаны таким образом, чтобы уменьшить шансы определенных политсил на победу.

“Мы вынуждены сделать вывод, что благодаря или бездарности, или сознательной преступности действующая власть отбрасывает страну на 7-8 лет назад, когда фальсификация избирательного процесса, давление на волеизъявление граждан, использование админресурса, подкуп избирателей были обычным делом. Опять повторяется то, против чего восстал Оранжевый майдан. У нас снова те же проблемы, на которых специализировались те, кто предал Украину и бежал в Российскую Федерацию. В частности, экс-президент Янукович. Эти грязные технологии — информационные, административные, уголовные — снова возвращаются в повседневную жизнь нашей страны и снова становятся признаками выборов в Украине”, — резюмировал Турчинов.