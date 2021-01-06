Глава Стратегического командования Вооруженных сил США Чарльз Ричард заявил, что новой администрации президента стоит пересмотреть американскую ядерную доктрину и ряд других стратегий, связанных с обеспечением национальной безопасности.

Об этом пишет The Hill.

“Я приветствую изучение стратегии страны. Я рекомендую это, исходя из угрозы. Угроза меняется столь быстро, что даже с учетом времени, прошедшего с момента [подготовки] последней ядерной доктрины, оправданным было бы еще раз взглянуть на это, чтобы гарантировать поддержку нашей стратегии и наличие достаточного потенциала для ее реализации”, – заявил Ричард.

Также он раскритиковал тех, кто рекомендует администрации Джо Байдена отказаться от разработки межконтинентальной баллистической ракеты нового поколения. Он считает, что продлить сроки службы МБР Minuteman III, стоящей на боевом дежурстве в США с 1970 года, не представляется возможным.

“Откровенно говоря, я не понимаю, как некоторые в научно-исследовательских организациях, не прикасающиеся руками к ракете, не видящие ее комплектующие, кабели… Эта штука [МБР Minuteman III] настолько старая. В некоторых случаях чертежей уже не существует. Или, если они есть, то отстают на шесть поколений от промышленных стандартов”, – сказал он.

Администрация Трампа провела обзор ядерной стратегии, вышедший в 2018 году, а также отдельные обзоры по таким вопросам, как противоракетная оборона и космос.

Сообщается, что администрация Байдена проведет собственный обзор, а пока рассматривает сокращение программ ядерной модернизации.

Одна из программ, которая уже давно является мишенью сторонников контроля над вооружениями и некоторых демократов, – это наземная стратегическая сдерживающая система (GBSD), межконтинентальные баллистические ракеты следующего поколения, которые должны заменить стареющие ракеты Minuteman III. Контракт на создание ракет был заключен только в прошлом году.

Критики программы считают, что было бы более рентабельно продлить срок службы Minuteman III. Некоторые хотят полностью исключить наземный компонент триады из-за того, что они видят в ней высокий риск случайной ядерной войны.