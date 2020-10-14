Главный дипломат Европейского союза Жозеп Боррель сообщил, что идет на самоизоляцию из-за контакта с человеком, заболевшим коронавирусом COVID-19.

Об этом Боррель написал в Twitter.

Вместе с Боррелем, на самоизоляцию ушел еще один дипломат – Янез Ленарчич. Они контактировали с одним и тем же человеком в Эфиопии.

“Я получил отрицательный результат теста по возвращении (из Эфиопии, – ред.) в воскресенье. Согласно правилам, я иду на самоизоляцию и подожду пока будет сделан второй тест”, – написал Боррель.

Еврокомиссар Янез Ленарчич написал:

“Согласно протоколу по здравоохранению, я самоизолируюсь и буду работать из дома в ожидании второго теста. У меня нет никаких симптомов и я чувствую себя хорошо”, – написал он.