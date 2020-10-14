Об этом Боррель написал в Twitter.
Вместе с Боррелем, на самоизоляцию ушел еще один дипломат – Янез Ленарчич. Они контактировали с одним и тем же человеком в Эфиопии.
“Я получил отрицательный результат теста по возвращении (из Эфиопии, – ред.) в воскресенье. Согласно правилам, я иду на самоизоляцию и подожду пока будет сделан второй тест”, – написал Боррель.
Еврокомиссар Янез Ленарчич написал:
“Согласно протоколу по здравоохранению, я самоизолируюсь и буду работать из дома в ожидании второго теста. У меня нет никаких симптомов и я чувствую себя хорошо”, – написал он.
- Ранее, 8 октября, глава Европейского парламента Давид Сассоли ушел на карантин учитывая подтвержден коронавирус у его подчиненного. Характерных симптомов инфицирования у политика нет, однако самоизоляция является вынужденной мерой.
- 5 октября глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ушла на самоизоляцию после того, как выяснилось, что она контактировала с зараженным COVID-19 человеком.