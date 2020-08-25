Об этом сообщает ВВС.
Такое заявление Фаучи сделал в свете стремления президента США Дональда Трампа представить вакцину от COVID-19 до выборов, которые состоятся 3 ноября.
Фаучи пояснил, что использование вакцины в такие сжатые сроки – “плохая идея”, так как ее эффективность еще не будет доказана.
Он отметил, что преждевременный выпуск на рынок одной вакцины “затруднит, если не сделает невозможным привлечение людей к тестированию других”.
Ранее в США говорили о том, что Трамп стремится представить вакцину от коронавируса до своих выборов для того, чтобы повысить себе шансы на победы в президентской гонке.
- Напомним, Россия утверждает, что разработала “первую в мире вакцину” против COVID-19.
- Всемирная организация здравоохранения, а также ряд европейских стран и учреждений здравоохранения выразили недоверие этой вакцине, учитывая скорость ее разработки.
- В частности, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что новая вакцина от коронавируса, которую создали в России, вряд ли безопасна и эффективна.
- В Германии раскритиковали и поставили под сомнение заявление России о создании первой в мире вакцины против нового коронавируса COVID-19.
- Во Франции также сомневаются, что осенью мир начнет делать прививки российской вакциной.