Директор Национального института США по изучению аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи считает, что не стоит спешить с разработкой вакцины от коронавируса, так как это может быть опасно.

Об этом сообщает ВВС.

Такое заявление Фаучи сделал в свете стремления президента США Дональда Трампа представить вакцину от COVID-19 до выборов, которые состоятся 3 ноября.

Фаучи пояснил, что использование вакцины в такие сжатые сроки – “плохая идея”, так как ее эффективность еще не будет доказана.

Он отметил, что преждевременный выпуск на рынок одной вакцины “затруднит, если не сделает невозможным привлечение людей к тестированию других”.

Ранее в США говорили о том, что Трамп стремится представить вакцину от коронавируса до своих выборов для того, чтобы повысить себе шансы на победы в президентской гонке.