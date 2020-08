Об этом сообщает британское агентство ВВС.

Кот будет проживать в сельской местности, где он провел последние несколько месяцев из-за эпидемии коронавируса.

В официальном аккаунте Палмерстона в соцсети Twitter было размещено его “прошение об отставке” на имя замминистра иностранных дел страны Саймона Макдональда.

“Спустя четыре года после начала работы в Министерстве иностранных дел в качестве главного мышелова, кажется, пришло время выйти на пенсию, чтобы я мог отдыхать вдали от всеобщего внимания”, – отмечается в этом “документе”.

“Мне очень нравится взбираться на деревья и гулять по полям вокруг моего нового дома в деревне. Семья в моем новом доме хорошо обо мне заботится. Конечно, мне нравится суматоха и шум офиса… Но с возрастом необходимо отойти от дипломатических дел и подумать о себе”, – также говорится в нем.

На время карантина кота перевезли из центра Лондона в загородный дом одного из сотрудников министерства. Там он и останется.

Стоит отметить, что на Twitter-аккаунт кота подписаны более 107 тысяч человек.

Саймон Макдоналд назвал Пальмерстона “феноменом в соцсетях” с тысячами подписчиков и заверил, что все сотрудники министерства будут скучать по коту.

In 2016 Palmerston arrived from @Battersea_ , mouser & social media phenomenon, with 105K @Twitter followers. After 4½ happy years @DiploMog retires at end of August: he’s enjoyed lockdown life in countryside so much, he’s decided to stay. Everyone @foreignoffice will miss him ❤️ pic.twitter.com/wUCl7cWSGp

At the end of August this year, the Foreign Office’s one and only @diplomog will be standing down in his post as Chief Mouser to begin a new life as a country cat.

We’ll all miss him paw-fully, but wish him a purr-fect retirement 😺 pic.twitter.com/v5lZurqHE7

— Foreign Office 🇬🇧 (@foreignoffice) August 7, 2020