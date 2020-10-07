Главный политсоветник Трампа заболел коронавирусом

Об этом пишет CNN.

Источник издания сообщает, что 6 октября Миллер пришел на работу и получил положительный тест на коронавирус.

Миллер сообщил, что последние пять дней работал удаленно и ушел на карантин после того, как у него обнаружили COVID-19.

Жена Миллера, Кэти Миллер, является директором по коммуникациям вице-президента Майка Пенса. Несколько месяцев назад у нее уже был коронавирус, и во вторник утром у нее снова был отрицательный результат.

Отмечается, что главный политсоветник стал уже как минимум 11-м чиновником Белого дома, больным коронавирусом.