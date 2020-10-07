Главный политсоветник Трампа заболел коронавирусом

Об этом пишет CNN.
Источник издания сообщает, что 6 октября Миллер пришел на работу и получил положительный тест на коронавирус.
Миллер сообщил, что последние пять дней работал удаленно и ушел на карантин после того, как у него обнаружили COVID-19.
Жена Миллера, Кэти Миллер, является директором по коммуникациям вице-президента Майка Пенса. Несколько месяцев назад у нее уже был коронавирус, и во вторник утром у нее снова был отрицательный результат.
Отмечается, что главный политсоветник стал уже как минимум 11-м чиновником Белого дома, больным коронавирусом.
- Ранее сообщалось, что председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США, генерал Марк Милли ушел на карантин после того, как коронавирус COVID-19 обнаружили у заместителя командующего Береговой охраны Чарльза Рэя.
- 2 октября стало известно, что у президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании диагностировали COVID-19. При этом соперник Трампа на президентских выборах, бывший вице-президент США Джо Байден и его супруга Джилл получили негативные результаты тестов на коронавирус COVID-19.
- Впоследствии стало известно, что Дональд Трамп доставлен в Национальный военно-медицинский центр.
- 3 октября бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи, помогавший президенту США Дональду Трампу подготовиться к предвыборным дебатам, заразился коронавирусом COVID-19.
- 5 октября врач американского лидера Брайан Гарибальди заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп идет на поправку и сегодня его могут выписать из медицинского центра Уолтера Рида, где он сейчас проходит лечение.
- Вчера стало известно, что Дональда Трампа выписали из медицинского центра, где ему предоставляли необходимое лечение.