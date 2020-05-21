Об этом сообщает издание “РБК-Украина”, ссылаясь на собственные источники.

Отмечается, что источника в партии этого не исключают, однако пресс-секретарь самого Ляшко эту информацию не подтвердила.

Кроме того, нардеп от фракции “Слуги народа” Александр Ткаченко тоже сообщил, что Ляшко может пойти на выборы.

“В ОПУ решили использовать врачей не только для битвы с коронавирусом, но еще и в борьбе на местных выборах. И двинуть Ляшко (не того, что с вилами, а того, что главный санврач) и Рыженко (главврач больницы Мечникова в Днепре) в борьбе за мэрские кресла. Интересно, они сами об этом знают?”, – написал он в своем Telegram-канале.