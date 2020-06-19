Об этом сообщает местное издание Житомир.Info.

Ляшко приехал в Житомир, чтобы уволить санврача области Зиновия Парамонова. Приказ о его увольнении и назначении другого специалиста Ляшко хотел передать администрации заведения.

В защиту директора лабораторного центра стал коллектив: люди требовали объяснить причину увольнения Парамонова. На это главный санврач Украины ответил, что руководителем должен быть человек, который сможет принимать оперативные решения.

Впоследствии Ляшко сообщил, что приказ министра не был зарегистрирован в канцелярии Житомирского областного лабораторного центра, чем было нарушено действующее законодательство. По его словам, такие действия будут оценены правоохранительными органами. После чего главный санврач Украины покинул лабораторный центр под крики “Ганьба!“.