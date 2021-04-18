Про це він розповів журналістам у Києві.

За його словами, мета Міністерства охорони здоров’я – вакцинувати 70% дорослого населення до кінця 2021 року.

“Як будуть надходити нові партії, якщо буде близько 1 млн доз на території України, тоді будемо відкривати всі пункти щеплення, залучати всі мобільні бригади, а також потенційно готові розгортати вакцинальні центри, аби вакцинувати всіх”, – сказав Віктор Ляшко.

На відео з 1 год 30 хв.

За його словами, спочатку будуть вакцинувати людей віком 60+, а потім почнеться вакцинація категорії 18+. Що стосується людей категорії 18+, то першими вакцину отримають ті, у кого є хронічні захворювання.