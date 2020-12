Об этом сообщили в FIFA Women’s World Cup.

“Стефани Фраппарт станет первой женщиной-судьей мужской Лиги чемпионов”, – говорится в сообщении.

Согласно информации на сайте УЕФА, помогать ей будут Хишам Закрани и Меди Рамуни. Четвертым рефери станет Карим Абед.

На VAR будет работать Бенуа Мийо, а ассистентом по работе с VAR станет Вилли Делажо.

Отметим, что в апреле 2019 года Фраппар стала первой женщиной-судьей в высшей лиге чемпионата Франции. 28 апреля она дебютировала в Лиге 1 в матче 34-го тура Амьен — Страсбур, в котором показала 4 предупреждения. Игра завершилась со счётом 0:0.

2 августа 2019 года Стефани была назначена главным арбитром на матч за Суперкубок УЕФА 2019.

