Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак выздоровел от коронавируса COVID-19. О его болезни стало известно на прошлой неделе.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

В совещании принял участие Хомчак, который выздоровел от этой болезни. По его словам, ситуация с коронавирусом в зоне проведения операции Объединенных сил стабильно контролируется. На сегодня 11 пациентов с зоны проведения ООС проходят лечение дома, еще 43 человека находятся на самоизоляции.

“Поздравляю вас с преодолением этой болезни. Желаю вам и в дальнейшем крепкого здоровья и иммунитета”, – отметил Зеленский.

За прошедшие сутки, 13 сентября, в Украине зафиксировано 2462 новых заболеваний на коронавирус COVID-19, из них заболело 172 ребенка.

По состоянию на 14 сентября в Украине 156 797 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3211 летальных, 69543 пациенты выздоровели.

Всего проведено 1870790 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 650 пациентов.