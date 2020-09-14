Об этом сообщается на сайте Офиса президента.
В совещании принял участие Хомчак, который выздоровел от этой болезни. По его словам, ситуация с коронавирусом в зоне проведения операции Объединенных сил стабильно контролируется. На сегодня 11 пациентов с зоны проведения ООС проходят лечение дома, еще 43 человека находятся на самоизоляции.
“Поздравляю вас с преодолением этой болезни. Желаю вам и в дальнейшем крепкого здоровья и иммунитета”, – отметил Зеленский.
За прошедшие сутки, 13 сентября, в Украине зафиксировано 2462 новых заболеваний на коронавирус COVID-19, из них заболело 172 ребенка.
По состоянию на 14 сентября в Украине 156 797 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3211 летальных, 69543 пациенты выздоровели.
Всего проведено 1870790 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 650 пациентов.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рекордный однодневный рост числа новых коронавирусных инфекций: за 24 часа было зарегистрировано 307 930 случаев.