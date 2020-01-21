Об этом сообщила пресс-служба суда.

“21 января 2020 года состоялось собрание судей Окружного административного суда города Киева, на повестку дня которых был вынесен вопрос об избрании главы суда. Путем тайного голосования собранием судей был избран глава суда. 39 из 42 присутствующих судей отдали свой голос за Павла Вовка”, – говорится в сообщении.

Кроме того, во время собрания судей были обсуждены итоги осуществления судопроизводства ОАСК в 2019 году, актуальные вопросы судебной практики и другое.

Павел Вовк родился 7 июля 1978 года в Краматорске Донецкой области. В 2000 году он окончил Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого по специальности “правоведение”. В 2000-2004 годах Вовк работал в органах прокуратуры Шевченковского района г. Киева следователем и старшим помощником прокурора по вопросам статистики прокуратуры.

С 2007 года он стал судьей Окружного административного суда Киева.

В декларации за 2016 год Вовк указывал, что владеет только квартирой в Киеве. Но в мае 2017 года следователи НАБУ провели обыск в загородном доме, который принадлежит бывшей жене Вовка. И несмотря на заявления, что он не ведет совместного хозяйства с экс-женой, утром в день обыска судья находился в этом доме. Вовк внес его только в декларацию за 2017 год, которую заполнял на сайте НАПК в конце марта 2018 года. Информацию о незаконном обогащении Вовка расследовали детективы НАБУ. После обысков львовский суд арестовал некоторое имущество судьи: например, документы, $20000, ценные монеты и три золотые слитка по 50 грамм. Но в октябре 2017 года Апелляционный суд области отменил арест.

Кроме того, в июле 2019 года Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало записи разговоров главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка с членами Высшей квалификационной комиссии судей Сергеем Остапцем и Николаем Сирошем в рамках расследования возможного уголовного преступления главы и судей ОАСК.

Следствие считает, что председатель и некоторые судьи ОАСК организовали вынесение заведомо неправосудных судебных решений и вмешались в деятельность судебных органов с целью создания искусственных препятствий в работе Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Цель этих действий – избежать обязательного квалификационного оценивания, установленного законом для служителей Фемиды.

С учетом наличия достаточных доказательств, УСР ГПУ направило для подписания заместителю Генерального прокурора проекты сообщений о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 351-2 ( “Воспрепятствование деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины”), ст. 375 ( “Постановление судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления”), ст. 376 ( “Вмешательство в деятельность судебных органов”) Уголовного кодекса Украины.