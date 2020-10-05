Вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель заменит на саммите "Украина – ЕС" в Брюсселе Урсулу фон дер Ляйен, ушедшую на карантин после контакта с больным COVID-19.

Об этом на брифинге заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, сообщает “Европейская правда”.

“Ее карантин продлится до конца завтрашнего дня… Это значит, что она не сможет присутствовать на пленарном заседании Европарламента и не будет председательствовать на Коллегии. Также она не будет посещать саммит ЕС-Украина, ее будет представлять высокий представитель Жозеп Боррель“, – сообщил он.

Также он написал в Twitter , что у главы Еврокомиссии отрицательный тест на коронавирус.