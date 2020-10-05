Об этом на брифинге заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, сообщает “Европейская правда”.
“Ее карантин продлится до конца завтрашнего дня… Это значит, что она не сможет присутствовать на пленарном заседании Европарламента и не будет председательствовать на Коллегии. Также она не будет посещать саммит ЕС-Украина, ее будет представлять высокий представитель Жозеп Боррель“, – сообщил он.
Также он написал в Twitter , что у главы Еврокомиссии отрицательный тест на коронавирус.
- Ранее сообщалось, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ушла на самоизоляцию после того, как выяснилось, что она контактировала с зараженным COVID-19 человеком.