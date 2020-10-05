Главу ОАСК Павла Вовка и еще 3 судей вызывают в НАБУ

Повестки опубликованы на сайте ведомства.
В повестке указано, что Павла Вовка вызывают для проведения следственных действий в качестве подозреваемого и для вручения процессуальных документов и других действий. Он должен прибыть в НАБУ в 11:00 часов 9 октября.
Также в рамках расследования этого же дела и с той же целью вызваны заместители Вовка, судьи ОАСК Владимир Келеберда и Евгений Аблов. Вызвано и судью того же суда Игорь Погрибниченко.
Указанное производство открыто по 11 статьям. Главе ОАСК было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных 4 статьям Уголовного Кодекса Украины, а именно:
- ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, а также руководство ею или участие в ее преступлениях);
- ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);
- ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием);
- ч. 2 ст. 344 (вмешательство в деятельность государственного деятеля).
Его заместителя Аблова и судью Погрибниченко подозревают по двум — ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, а также руководство ею или участие в ее преступлениях) и ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);
Келеберде вручено подозрение по ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 109 и ч.5 ст. 27 в. 351-2 (пособничество в препятствовании деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины).
Напомним, в июле Национальное антикоррупционное бюро вызвало Павла Вовка на допрос. Уже в августе он и еще 6 судей был объявлен в розыск. Волк уверял, что готов явиться на допрос.
По состоянию на сейчас Волк все еще исполняет обязанности главы суда — Высший совет правосудия отказался отстранить его от должности.
- 17 июля детективы НАБУ провели обыски в здании ОАСК. В суде заявили, что обыски связаны с расследованием “дел Майдана”. Позднее стало известно, что НАБУ сообщило о подозрении главе суда (им в январе 2020 года был повторно избран скандальный судья Павел Вовк), а также еще шести лицам.
- Национальное антикоррупционное бюро рассекретило материалы следственных действий и детали преступлений, в которых подозревается председатель Окружного админсуда Киева Вовк и еще 11 человек. #Буквы рассказывали об этом в деталях.
- О том, как идет расследование сейчас, читайте в материале “Волчий суд”. Что происходит с делом Окружного админсуда Киева “.