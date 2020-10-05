Главу ОАСК Павла Вовка и еще 3 судей вызывают в НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро вызвало главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка и его заместителей для проведения следственных действий.

Повестки опубликованы на сайте ведомства.

В повестке указано, что Павла Вовка вызывают для проведения следственных действий в качестве подозреваемого и для вручения процессуальных документов и других действий. Он должен прибыть в НАБУ в 11:00 часов 9 октября.

Также в рамках расследования этого же дела и с той же целью вызваны заместители Вовка, судьи ОАСК Владимир Келеберда и Евгений Аблов. Вызвано и судью того же суда Игорь Погрибниченко.

Указанное производство открыто по 11 статьям. Главе ОАСК было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных 4 статьям Уголовного Кодекса Украины, а именно:

ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, а также руководство ею или участие в ее преступлениях);

ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием);

ч. 2 ст. 344 (вмешательство в деятельность государственного деятеля).

Его заместителя Аблова и судью Погрибниченко подозревают по двум — ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, а также руководство ею или участие в ее преступлениях) и ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

Келеберде вручено подозрение по ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 109 и ч.5 ст. 27 в. 351-2 (пособничество в препятствовании деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины).

Напомним, в июле Национальное антикоррупционное бюро вызвало Павла Вовка на допрос. Уже в августе он и еще 6 судей был объявлен в розыск. Волк уверял, что готов явиться на допрос.

По состоянию на сейчас Волк все еще исполняет обязанности главы суда — Высший совет правосудия отказался отстранить его от должности.