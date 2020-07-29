Повестка опубликована на сайте НАБУ.

В повестке указано, что Павла Вовка вызывают на допрос в качестве подозреваемого, а также для вручения процессуальных документов и других действий. Допрос  состоится в 8 часов утра 6 августа.

Эти действия осуществляются  в рамках проведения досудебного расследования производства, по которому ему 17 июля было вручено подозрение.

В этом производстве Вовку было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных 4 статьям Уголовного Кодекса Украины, а именно:

  • ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, а также руководство ею или участие в ее преступлениях);
  • ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);
  • ч. 2 ст.369-2 (злоупотребление влиянием);
  • ч. 2 ст. 344 (вмешательство в деятельность государственного деятеля).

Фото: НАБУ