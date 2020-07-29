Повестка опубликована на сайте НАБУ.
В повестке указано, что Павла Вовка вызывают на допрос в качестве подозреваемого, а также для вручения процессуальных документов и других действий. Допрос состоится в 8 часов утра 6 августа.
Эти действия осуществляются в рамках проведения досудебного расследования производства, по которому ему 17 июля было вручено подозрение.
В этом производстве Вовку было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных 4 статьям Уголовного Кодекса Украины, а именно:
- ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, а также руководство ею или участие в ее преступлениях);
- ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);
- ч. 2 ст.369-2 (злоупотребление влиянием);
- ч. 2 ст. 344 (вмешательство в деятельность государственного деятеля).
- Напомним, 17 июля, детективы НАБУ провели обыски в здании ОАСК. В суде заявили, что обыски связаны с расследованием “дел Майдана”.
- Позднее стало известно, что НАБУ сообщило о подозрении главе суда (им в январе 2020 года был повторно избран скандальный судья Павел Вовк), а также еще шести лицам.
- Всего в рамках уголовного производства, по которому были проведены обыски в Окружном административном суде города Киева, НАБУ объявило 12 подозрений. При этом НАБУ не может вручить повестки 8 судьям ОАСК, которые ушли в отпуск.
- Национальное антикоррупционное бюро рассекретило материалы следственных действий и детали преступлений, в которых подозревается председатель Окружного админсуда Киева Вовк и еще 11 человек. #Буквы рассказывали об этом в деталях.