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Главу ОАСК Вовка не смогли принудительно доставить в суд: ВАКС во второй раз применил привод

Детективы Национального антикоррупционного бюро не смогли принудительно доставить главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка на заседание в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) для избрания ему меры пресечения.

Понедельник, 8 февраля 2021, 17:12

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В Высшем антикоррупционном суде было запланировано рассмотрение ходатайства об избрании Вовку меры пресечения. Однако судья Вовк не явился на это заседание, несмотря на решение ВАКС о принудительном приводе.

Во время заседания представитель прокуратуры Олег Макар сообщил, что выполнить привод правоохранители не смогли из-за того, что не нашли Вовка по всем известным им адресам.

“Выполнение постановления невозможно. По месту работы и по месту жительства по всем известным адресам Вовка нет. Мы точно знаем, что он был ознакомлен с временем и местом судебного заседания, о чем высказывался на своей странице в соцсети Facebook. Он знал, что существует решение о приводе в ВАКС и оценил это постановление как незаконное”, – заявил Макар.

Он добавил, что просит повторно применить к Волку принудительный привод.

Суд постановил удовлетворить ходатайство прокурора и повторно осуществить принудительный привод Вовка на заседание ВАКС, которое должно состояться 16 февраля в 14:00.

Как известно, глава Окружного административного суда Киева подозревается в создании и руководстве преступной организацией, захвате государственной власти, вмешательстве в деятельность государственных деятелей и злоупотреблении влиянием (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27,  ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 369-2, ч. 2 ст. 344 УК).

В октябре 2020 детективы НАБУ вручили главе ОАСК ходатайство об избрании меры пресечения. С тех пор он игнорирует вызовы в НАБУ и ВАКС и дважды был объявлен в розыск.

В декабре 2020 года детективы НАБУ прочитали Вовку вслух текст повестки в суд и передали документ подозреваемому, а тот принял его, сел в машину и демонстративно выбросил.

1 февраля детективы “гуляли” за Вовком по улицам, чтобы оповестить его о судебном заседании, где ему будут избирать меру пресечения, и подаче ходатайства о его отстранении от должности, поскольку тот не принимал документы.

В среду, 3 февраля, запланированное судебное заседание состоялось, однако Вовк не появился и о причинах неявки не сообщил. Так он поступил уже более 10 раз. На следующее заседание его должны привести принудительно.

Дело ОАСК

17 июля детективы НАБУ провели обыски в здании ОАСК. В суде заявили, что обыски связаны с расследованием “дел Майдана”. 

Позднее стало известно, что НАБУ сообщило о подозрении главе суда (им в январе 2020 года был повторно избран скандальный судья Павел Вовк), а также еще шести лицам.

Всего в рамках уголовного производства, по которому были проведены обыски в Окружном административном суде города Киева, НАБУ объявило 12 подозрений.

Позже Национальное антикоррупционное бюро рассекретило материалы следственных действий и детали преступлений, в которых подозревается глава Окружного админсуда Киева Вовк и еще 11 человек. #Буквы рассказывали об этом в деталях.

11 августа этого года НАБУ объявило в розыск главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка и еще 6 фигурантов “дела ОАСК”. Кроме Вовка, в розыск объявили четырех судей ОАСК (Владимира Келеберду, Игоря Качура, Игоря Погрибниченка, Алексея Огурцова) и двух членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины (Николая Сироша, Сергея Остапца).

12 августа глава Окружного административного суда Киева Вовк заявил, что находится в Украине и готов прийти на допрос.

Теги: ВАКС, ОАСК, Павло Вовк

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