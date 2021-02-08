Главу ОАСК Вовка не смогли принудительно доставить в суд: ВАКС во второй раз применил привод

Детективы Национального антикоррупционного бюро не смогли принудительно доставить главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка на заседание в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) для избрания ему меры пресечения.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В Высшем антикоррупционном суде было запланировано рассмотрение ходатайства об избрании Вовку меры пресечения. Однако судья Вовк не явился на это заседание, несмотря на решение ВАКС о принудительном приводе.

Во время заседания представитель прокуратуры Олег Макар сообщил, что выполнить привод правоохранители не смогли из-за того, что не нашли Вовка по всем известным им адресам.

“Выполнение постановления невозможно. По месту работы и по месту жительства по всем известным адресам Вовка нет. Мы точно знаем, что он был ознакомлен с временем и местом судебного заседания, о чем высказывался на своей странице в соцсети Facebook. Он знал, что существует решение о приводе в ВАКС и оценил это постановление как незаконное”, – заявил Макар.

Он добавил, что просит повторно применить к Волку принудительный привод.

Суд постановил удовлетворить ходатайство прокурора и повторно осуществить принудительный привод Вовка на заседание ВАКС, которое должно состояться 16 февраля в 14:00.

Как известно, глава Окружного административного суда Киева подозревается в создании и руководстве преступной организацией, захвате государственной власти, вмешательстве в деятельность государственных деятелей и злоупотреблении влиянием (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 369-2, ч. 2 ст. 344 УК).

В октябре 2020 детективы НАБУ вручили главе ОАСК ходатайство об избрании меры пресечения. С тех пор он игнорирует вызовы в НАБУ и ВАКС и дважды был объявлен в розыск.

В декабре 2020 года детективы НАБУ прочитали Вовку вслух текст повестки в суд и передали документ подозреваемому, а тот принял его, сел в машину и демонстративно выбросил.

1 февраля детективы “гуляли” за Вовком по улицам, чтобы оповестить его о судебном заседании, где ему будут избирать меру пресечения, и подаче ходатайства о его отстранении от должности, поскольку тот не принимал документы.

В среду, 3 февраля, запланированное судебное заседание состоялось, однако Вовк не появился и о причинах неявки не сообщил. Так он поступил уже более 10 раз. На следующее заседание его должны привести принудительно.