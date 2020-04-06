Об этом Гончаренко сообщает на своей странице в Facebook.
“Сегодня подал иск в Окружной административный суд Киева на решение Кабмина о введении ограничительных мер в своем постановлении № 211 (о борьбе с коронавирусом)”, – написал он.
По словам депутата, решение правительства противоречит Конституции Украины.
“Ограничивать передвижение, права и свободы граждан можно только в случае введения военного или чрезвычайного положения. Правительство своим постановлением нарушает ряд прав и свобод граждан закрепленных в Конституции Украины”, – уточнил Гончаренко.
Нардеп также заявил, что для введения чрезвычайного положения Президент и Премьер-министр должны собирать Раду, чтобы она голосовала за это.
- Напомним, 5 апреля в Киеве полицейские перекрыли пешеходный мост в Гидропарке, который вел к тренажерному залу под открытым небом.
- Ранее президент Владимир Зеленский подписал закон о противодействии коронавирусу. Документом вводится административная ответственность за нарушение правил карантина: штраф для граждан от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн; штраф для должностных лиц от 34 тыс. грн до 170 тыс. грн.