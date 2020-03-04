Народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что Президент Владимир Зеленский сказал ему не переходить на личности.

Об этом сам Гончаренко сообщает на своей странице в Facebook.

“Многие пишут, что сказал Зеленский? Зеленский подошел и сказал: не переходите со мной на личности”, – написал он.

По словам Гончаренко, он относится к этому философски.

“Сегодня Владимир Александрович стал самым главным оппозиционером в стране. Всей власти зеленых нужно уходить. Вот просто быть честными с собой взять и уйти. К сожалению, он забыл о себе. Что он их и привел”, – пишет народный депутат.

Помимо того, парламентарий считает, что “личности как раз и становятся политиками”.

“Не персонажи сериалов, а только личности. И если вы хотите остаться в истории Украины – Президентом, то вам придется стать этой личностью, а не продолжать быть героем сериала. Притом, посредственного”, – добавил Гончаренко.