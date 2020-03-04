Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Как сообщалось ранее, сегодня, 4 марта, проходит внеочередное заседание, на котором планируется изменить состав Правительства. Верховная Рада Украины поддержала отставку премьер-министра Алексея Гончарука и его Правительства.

Нардеп Гончаренко заявил, что из выступления Главы государства ему было непонятно, кто перед ним — Президент Украины или герой сериала “Слуга народа” Василий Голобородько, роль которого сыграл Зеленский.

“Я слушал это выступление и даже несколько аплодировал. Но я никак не мог понять, кто выступает: Голобородько или Зеленский. Если Голобородько, то в конце должен был появиться автомат. А если Зеленский… То к кому вы обращались?” — сказал нардеп.

По словам Гончаренко, именно Зеленский виноват в ошибках, которые совершало правительство во главе с Алексеем Гончаруком.

“Это вы привели это правительство к власти, это вы привели этих ребят к власти. Это вы собрали эту Верховную Раду. Это вы виноваты в том, что в бюджете вот такая дыра. Это вы виноваты, что на таможне собирают лайки и взятки вместо того, чтобы собирать бюджет. Это вы виноваты, что ваши депутаты предлагают продать собаку, чтобы заплатить за газ. Вы привели сюда насильника, который продолжает тут сидеть, у которого вы обещали забрать мандат. И потому ваше выступление должно было закончится следующим: “Я виноват перед народом Украины”, — заявил Гончаренко.